हरिद्वार के महिला अस्पताल में लापरवाही के चलते एक महिला को फर्श पर बच्चे को जन्म देना पड़ा। इस घटना से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। नीचे विस्‍तार से पढ़ें पूरी खबर।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। राजकीय महिला अस्पताल में भर्ती न करने पर महिला के फर्श पर बच्चे को जन्म देने की शर्मनाक घटना पर कांग्रेस ने गांधीवादी तरीके से विरोध दर्ज कराया। पूर्व सभासद अशोक शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पहले तो जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डा. आरबी सिंह को फूल मालाएं पहनाकर शर्मिंदा करने का प्रयास किया।

फिर कार्यालय पर ही धरने पर बैठकर खरी-खोटी सुनाई। इसके बाद अस्पताल परिसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। महिला चिकित्सक के निलंबित होने पर ही कांग्रेसी अस्पताल से लौटे। साथियों सहित फूल मालाएं लेकर अस्पताल पहुंचे पूर्व सभासद अशोक शर्मा ने प्रमुख अधीक्षक डा. आरबी सिंह का माल्यार्पण करते हुए कहा कि बधाई हो, आपकी वजह से महिलाएं फर्श पर बच्चों को जन्म दे रही हैं।

उत्तम व्यवस्थाओं के लिए आप बधाई के पात्र हो। अचानक से कई कांग्रेसियों के माला डालने से डा. आरबी सिंह असहज हो गए। इसके बाद अशोक शर्मा, पार्षद सुनील कुमार सिंह, रवि बाबू शर्मा, अमन शर्मा, विकास चंद्रा, वसीम सलमानी आदि कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेसियों ने प्रमुख अधीक्षक पर जमकर भड़ास निकाली। बाद कांग्रेसी शाम तक अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठे रहे। पुतला फूंकते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हल्ला बोला।

महिला आयोग ने लिया संज्ञान, जताई नाराजगी हरिद्वार: गर्भवती महिला से अभद्रता का राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने भी संज्ञान लेते हुए नाराजगी जताई। कुसुम कंडवाल ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद मीडिया को जारी बयान में कहा कि यह बहुत चिंता का विषय है। यदि अस्पताल में तैनात चिकित्सकों या कर्मचारियों की ओर से किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।