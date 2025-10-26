हरिद्वार में संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसी महिला, पति व सास के पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, लक्सर। रायसी क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसी विवाहिता के भाई ने उसके पति और सास पर विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जलाकर हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

दो तीन पहले भगतनपुर गांव निवासी संजय की पत्नी पारुल संदिग्ध परिस्थितियों में झुलस गई थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल लाया गया था। जहां से उसे देहरादून रेफर कर दिया गया था। मामले में पारुल के भाई रणवीर सिंह निवासी ग्राम किशनपुर थाना भगवानपुर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पारुल की शादी 24 फरवरी 2019 को संजय के साथ हुई थी।

शादी में उन्होंने कार सहित हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया था। लेकिन शादी के बाद से ही पारुल का पति संजय और सास सीतो देवी दहेज में बड़ी कार और नकद पैसों की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते चले आ रहे थे। इस दौरान पारुल मायके आई लेकिन बाद में आरोपित उसे समझौता कर वापस ले आए। इस दौरान दो बार उन्होंने ससुरालियों को पैसे भी दिए। लेकिन इसके बाद भी वह उसे प्रताड़ित कर रहे थे।