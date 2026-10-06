हरिद्वार हाईवे पर जंगली हाथी का थार वाहन पर हमला, लोगों में फैली दहशत

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार-नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्यामपुर क्षेत्र में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जंगल से निकलकर सड़क पर आए एक हाथी ने काले रंग की थार वाहन पर हमला कर दिया।

हाथी अचानक वाहन के पास पहुंचा और उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से हाईवे पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाथी को वाहन की ओर बढ़ता देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया।