लांग वीकेंड में हरिद्वार की राह हुई बेहाल, हाईवे से शहर तक जाम

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। लांग वीकेंड पर धर्मनगरी, तीर्थनगरी और पहाड़ों की सैर को पहुंचने की चाहत में निकले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को शुक्रवार को हरिद्वार की सड़कों ने खूब छकाया।

दिल्ली, मेरठ, हरियाणा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में वाहन हरिद्वार पहुंचे तो हाईवे से लेकर शहर की अंदरूनी सड़कें तक वाहनों से पट गईं। सुबह शुरू हुआ जाम शाम तक बढ़ता चला गया। वाहन आगे बढ़ने के बजाय कतार में खड़े नजर आए और कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में भी यात्रियों को काफी समय लग गया।

ऋषिकुल से परशुराम चौक और चंद्राचार्य चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर भी वाहन रेंगते नजर आए। रेलवे स्टेशन से हरकी पैड़ी जाने वाले मार्ग पर भी यातायात का दबाव बना रहा। बाहर से आने वाले वाहनों के साथ शहर में स्थानीय आवाजाही बढ़ने से कई स्थानों पर स्थिति और बिगड़ गई। इससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

पुराने चंडी पुल पर मरम्मत, नए पुल पर बढ़ा दबाव पुराना चंडी पुल मरम्मत कार्य के चलते बंद होने से यातायात का बड़ा हिस्सा नए चंडी पुल पर निर्भर है। शुक्रवार को वाहनों की बढ़ी संख्या ने इस व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया। चंडी चौक के आसपास हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमने के बाद जाम का असर सर्विस लेन और शहर की ओर जाने वाले संपर्क मार्गों पर भी दिखाई दिया। ललतारो पुल और वाल्मीकि चौक की ओर जाने वाले मार्ग भी इससे प्रभावित रहे।