लांग वीकेंड में हरिद्वार की राह हुई बेहाल, हाईवे से शहर तक जाम
लांग वीकेंड के चलते हरिद्वार में शुक्रवार को सड़कों पर भारी जाम लग गया। दिल्ली, मेरठ और पश्चिमी यूपी से ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। लांग वीकेंड पर धर्मनगरी, तीर्थनगरी और पहाड़ों की सैर को पहुंचने की चाहत में निकले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को शुक्रवार को हरिद्वार की सड़कों ने खूब छकाया।
दिल्ली, मेरठ, हरियाणा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में वाहन हरिद्वार पहुंचे तो हाईवे से लेकर शहर की अंदरूनी सड़कें तक वाहनों से पट गईं। सुबह शुरू हुआ जाम शाम तक बढ़ता चला गया। वाहन आगे बढ़ने के बजाय कतार में खड़े नजर आए और कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में भी यात्रियों को काफी समय लग गया।
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लांग वीकेंड के कारण शुक्रवार को हरिद्वार में प्रवेश करने वाले वाहनों का दबाव सामान्य दिनों की अपेक्षा बढ़ा रहा। हाईवे पर यातायात की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही इसका असर शहर के प्रमुख संपर्क मार्गों पर भी दिखाई दिया। देवपुरा से डामकोठी और शंकराचार्य चौक को जोड़ने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही।
ऋषिकुल से परशुराम चौक और चंद्राचार्य चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर भी वाहन रेंगते नजर आए। रेलवे स्टेशन से हरकी पैड़ी जाने वाले मार्ग पर भी यातायात का दबाव बना रहा। बाहर से आने वाले वाहनों के साथ शहर में स्थानीय आवाजाही बढ़ने से कई स्थानों पर स्थिति और बिगड़ गई। इससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा।
पुराने चंडी पुल पर मरम्मत, नए पुल पर बढ़ा दबाव
पुराना चंडी पुल मरम्मत कार्य के चलते बंद होने से यातायात का बड़ा हिस्सा नए चंडी पुल पर निर्भर है। शुक्रवार को वाहनों की बढ़ी संख्या ने इस व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया। चंडी चौक के आसपास हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमने के बाद जाम का असर सर्विस लेन और शहर की ओर जाने वाले संपर्क मार्गों पर भी दिखाई दिया। ललतारो पुल और वाल्मीकि चौक की ओर जाने वाले मार्ग भी इससे प्रभावित रहे।
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रुड़की-लक्सर की ओर से आने वाले वाहन भी फंसे
दिल्ली-रुड़की और लक्सर की ओर से हरिद्वार तथा ऋषिकेश को जोड़ने वाले हाईवे पर भी यातायात का दबाव बना रहा। हाईवे पर वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ कई स्थानों पर यातायात धीमा पड़ा।
हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद यात्रियों को शहर के भीतर भी जाम से जूझना पड़ा। लांग वीकेंड के अभी दो दिन शेष हैं। ऐसे में शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर यातायात का दबाव और बढ़ने की आशंका है। इससे हाईवे के साथ शहर के प्रमुख संपर्क मार्गों पर भी यातायात व्यवस्था की परीक्षा होगी।