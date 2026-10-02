देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम, लंबे वीकेंड ने बढ़ाई यात्रियों की मुसीबत

जागरण संवाददाता, देहरादून। लांग वीकेंड के चलते देहरादून शहर से लेकर देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे तक शुक्रवार को जाम ने हर किसी को परेशान किया। हाल ये रहा कि दोपहर के समय वाहनो की कतार उत्तराखंड बोर्डर तक पहुंच गई।

एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम से बड़ी संख्या में वाहन फंसे रहे। सैलानी देहरादून पहुंचते रहे और जाम में फँसते रहे। शुक्रवार दोपहर को देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे का हिस्सा देहरादून में जाम से पैक रहा।

एक्सप्रेसवे की एक लेन पर वाहनों की लंबी कतार रही। घंटों तक जाम में यात्री फंसे रहे। दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य जगहों से यात्री लांग वीकेंड पर देहरादून पहुंचे, लेकिन देहरादून में प्रवेश करते ही जाम ने परेशान किया। दोपहर तक जाम इतना बढ़ा की वाहनो की कतार उत्तराखंड-यूपी बोर्डर पर डाट काली तक पहुँच गई।