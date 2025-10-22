जागरण संवाददाता, रुड़की। सहेली से मिलने का बहाना कर एक विवाहिता रुड़की स्थित एक होटल में प्रेमी से मिलने पहुंच गई। देर रात तक जब विवाहिता घर नहीं लौटी तो पति पत्नी की तलाश में रुड़की पहुंचा। एक होटल में प्रेमी के संग पत्नी को देकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत किया।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता सोमवार की दोपहर को पति से यह कहकर घर से निकली कि वह रुड़की स्थित अपनी सहेली से मिलने जा रही है। रात तक लौट अाएगी। इसके बाद विवाहिता देर रात तक नहीं लौटी तो पति को चिंता हुई। इसी बीच विवाहिता ने मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। इसके बाद विवाहिता का पति उसकी तलाश में रुड़की पहुंचा।

उसे जानकारी मिली कि पत्नी रोडवेज बस अड्डे के समीप एक होटल में है। जिस पर वह होटल में पहुंच गया। यहां पर पत्नी प्रेमी के संग एक कमरे में थी। जिस पर उसने हंगामा कर दिया। हंगामा होने की सूचना मिलने पर कोतवाली सिविल लाइंस की चेतक मोबाइल भी मौके पर पहुंच गई। दोनों को कोतवाली में ले आई। यहां पर दोनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बाद में महिला के रिश्तेदार भी कोतवाली में पहुंच गए।