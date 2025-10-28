पत्नी ने युवक को दूसरी महिला संग पकड़वाया, हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया। गुस्से में पत्नी ने सार्वजनिक रूप से हंगामा किया। इस घटना पर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ पत्नी के समर्थन में हैं तो कुछ इसे निजता का उल्लंघन मान रहे हैं।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। परिवार से बेदखल होने के बाद कनखल क्षेत्र में एक महिला के साथ रहते आ रहे मोहम्मदपुर कुन्हारी निवासी एक मुस्लिम युवक को उसकी पत्नी ने रंगेहाथ पकड़वा दिया। मामला हिंदू महिला और मुस्लिम युवक से जुड़ा होने के चलते हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया। पुलिस ने आरोपित का शांतिभंग में चालान कर दिया।
पुलिस के मुताबिक, लक्सर में सुल्तानपुर क्षेत्र के मोहम्मदपुर कुन्हारी निवासी एक युवक को चार साल पहले पत्नी व परिवार ने घर से बेदखल कर दिया था। इसके बाद से युवक एक महिला के साथ जगजीतपुर क्षेत्र में रहता आ रहा है। युवक की पत्नी को इसकी भनक लग गई। सोमवार रात पत्नी ने हिंदूवादी संगठन को सूचना दी कि उसका पति एक हिंदू महिला के साथ रहता आ रहा है। जिस पर कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और युवक को पकड़ लिया।
हंगामा होने पर युवक की पत्नी भी सबके सामने आ गई। तब युवक को पूरा माजरा समझ आया। उसका कहना था कि चार साल पहले उसे संपत्ति, घर व परिवार से बेदखल किया जा चुका है। इसलिए वह महिला के साथ रहता आ रहा है। हंगामा होने पर पुलिस आरोपित को पकड़कर ले गई। हंगामे का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। कनखल थाना प्रभारी मनोहर रावत ने बताया कि आरोपित का शांतिभंग में चालान कर दिया गया है।
