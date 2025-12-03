Language
    छह महीने पहले की थी लव मैरिज, पति ने मांगा मोबाइल फोन तो पत्‍नी ने दी जान

    By Mehtab Alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:42 PM (IST)

    हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने पति से मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। नगीना बिजनौर निवासी रानी ने छह महीने पहले ...और पढ़ें

    Hero Image

    छह माह पहले किया था प्रेम विवाह. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। सिडकुल क्षेत्र में छह महीने पहले प्रेम विवाह करने वाली एक नव विवाहिता ने पति से मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाते हुए मजिस्ट्रेट से पंचनामा भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    पुलिस के मुताबिक, नगीना बिजनौर निवासी बहादुर रोशनाबाद क्षेत्र में एक परचून की दुकान में काम करता है। उसने छह महीने पहले रानी निवासी काट सराय, थाना नागल बिजनौर से प्रेम विवाह किया था। दोनों परमानंद विहार कालोनी में किराये के एक छोटे से मकान में रह रहे थे। दोनों एक ही मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे।

    मंगलवार सुबह दुकान पर जाने के दौरान बहादुर ने रानी से मोबाइल फोन मांगा। रानी ने यह कहकर मोबाइल देने से मना कर दिया कि उसे फिल्म देखनी है। रानी ने यह भी कह दिया कि बहादुर मोबाइल लेकर जाएगा तो लड़कियों से बात करेगी। इस बात पर विवाद बढ़ गया और बहादुर उसे छोड़ने की बात कहकर अपने काम पर चला गया। उसी दौरान रानी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शाम के समय बहादुर के लौटने पर खुदकुशी का पता चला। सूचना पर एएसपी सदर निशा यादव, सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा पुलिस टीम के सथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।

    पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि रानी ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर बहादुर से प्रेम विवाह किया था। पुलिस मान रही है कि मायके वालों की पहले से नाराजगी और विवाद होने पर पति के छोड़ने की चेतावनी के चलते उसने खुदकुशी की है।

    थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बुधवार की सुबह मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा भरवाने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा।