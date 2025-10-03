कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत से महिला ने की बात या एआइ से बनाई आडियो, जांच शुरू

कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत की कथित ऑडियो क्लिप को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाएगी कि ऑडियो क्लिप में आवाज एआई की है या किसी महिला की। वीरेंद्र रावत ने आरोप लगाया है कि उनकी आवाज का इस्तेमाल कर अश्लील वार्तालाप दर्शाया गया है और यह क्लिप एआई तकनीक से बनाई गई है। पुलिस इस मामले में महिला मीडियाकर्मी से भी पूछताछ करेगी।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार । कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत की कथित आडियो क्लिप मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सबसे पहले पुलिस यह पता लगाएगी कि वीरेंद्र रावत के दावे के अनुसार, आवाज एआइ की है या कोई महिला बातचीत कर रही है। इसके अलावा आडियो क्लिप प्रसारित करने वाली एक महिला मीडियाकर्मी से भी पुलिस जल्द पूछताछ की तैयारी में है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले वीरेंद्र रावत का कथित आडियो क्लिप पिछले कुछ दिन से प्रसारित हो रहा है। वीरेंद्र रावत ने ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी आवाज और चेहरे का इस्तेमाल कर एक महिला से अश्लील वार्तालाप दर्शाया गया है।

रावत का कहना है कि यह क्लिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) तकनीक से तैयार की गई है, ताकि उनकी छवि धूमिल की जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि क्लिप प्रसारित करने वाले लोग न केवल उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग और धमकाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने एक महिला मीडियाकर्मी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस सबसे पहले आडियो में सुनी जा रही महिला की आवाज का पता लगाएगी। यदि एआइ का इस्तेमाल किया गया है तो संबंधित धाराएं बढ़ाई जाएंगी। यदि वास्तव में वह कोई महिला है तो उसकी तलाश कर पूछताछ की जाएगी कि बातचीत रिकार्ड करने का उद्देश्य क्या था और क्लिप प्रसारित कैसे हुई।