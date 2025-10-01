Language
    उत्‍तराखंड के पूर्व सीएम के बेटे की ऑडियो क्लिप वायरल, ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:24 PM (IST)

    हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके वीरेंद्र रावत की एक महिला से बातचीत की ऑडियो क्लिप वायरल होने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीरेंद्र रावत ने इसे राजनीतिक साजिश और ब्लैकमेलिंग बताते हुए अपना राजनीतिक कैरियर खत्म करने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। ज्वालापुर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्रतीकात्‍मक

    जासं, हरिद्वार। उत्‍तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे और हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके वीरेंद्र रावत की एक महिला से बातचीत की ऑडियो क्लिप वायरल होने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज इस मुकदमे में वीरेंद्र रावत ने राजनीतिक साजिश और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है।

    वीरेंद्र रावत का कहना है कि पूर्व नियोजित राजनीतिक मंशा के तहत उनका राजनीतिक कैरियर खत्म करने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

