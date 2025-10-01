जासं, हरिद्वार। उत्‍तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे और हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके वीरेंद्र रावत की एक महिला से बातचीत की ऑडियो क्लिप वायरल होने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज इस मुकदमे में वीरेंद्र रावत ने राजनीतिक साजिश और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है।

वीरेंद्र रावत का कहना है कि पूर्व नियोजित राजनीतिक मंशा के तहत उनका राजनीतिक कैरियर खत्म करने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

