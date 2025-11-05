सफर अब होगा फास्ट और आरामदायक: तीन दिन बाद उत्तराखंड में दौड़ेगी वंदे भारत, लखनऊ से पहुंचेगी इस शहर
रुड़की वासियों के लिए अच्छी खबर है! 8 नवंबर से रुड़की होकर लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो रही है। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और लखनऊ तक का सफर लगभग 7 घंटे में तय करेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से हरिद्वार और आसपास के यात्रियों को काफी सुविधा होगी, क्योंकि अब उन्हें ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
संवाद सहयोगी, जागरण, रुड़की। लंबे इंतजार के बाद रेलवे की ओर से रुड़की वासियों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। आठ नवंबर से रुड़की होकर लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होने जा रहा है। रेलवे ने इस ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित सफर का अनुभव प्रदान करेगी। साथ ही लखनऊ तक का सफर करीब सात घंटे में तय करेगी।
वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन सहारनपुर जंक्शन से लखनऊ जंक्शन के बीच किया जा रहा है। यह ट्रेन रुड़की स्टेशन से भी होकर गुजरेगी। इससे हरिद्वार और आसपास के जिलों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेन आठ नवंबर से नियमित रूप से चलेगी। जारी समय सारिणी के अनुसार, वंदे भारत रुड़की स्टेशन पर दोपहर दो बजे पहुंचेगी और लगभग 2:02 बजे लखनऊ की ओर रवाना होगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन सुबह करीब 10:30 बजे रुड़की पहुंचेगी।
ट्रेन का यह नया ठहराव यात्रियों के लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करेगा। इससे पहले रुड़की से लखनऊ जाने वाले यात्रियों को हरिद्वार या सहारनपुर तक पहुंचकर ट्रेन बदलनी पड़ती थी। उन्होंने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस में एयरलाइन जैसी सीटें, वाई-फाई, सेंसर आधारित दरवाजे, जीपीएस सूचना प्रणाली और आटोमेटिक स्लाइडिंग डोर जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। यह ट्रेन पुराने एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में लगभग दो घंटे का समय बचाएगी।
एनटीईएस पर नहीं दिखी स्पेशल ट्रेन, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
रुड़की : कार्तिक पूर्णिमा एवं गुरुपर्व पर हरिद्वार जा रहे श्रद्धालुओं के लिए उत्तर रेलवे ने सहारनपुर से हरिद्वार के बीच स्पेशल मेमू ट्रेन चलाई। हालांकि इसका शेड्यूल एनटीईएस एप पर नहीं दिखने से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। मेमू स्पेशल ट्रेन (64023) सुबह सहारनपुर से रवाना होकर देर से दोपहर 11:50 बजे रुड़की स्टेशन पहुंची। ट्रेन के समय की सूचना एनटीईएस मोबाइल एप और रेलवे की वेबसाइट पर नहीं दिखने से कई रेलयात्री स्टेशन पर भ्रमित रहे। वसीएमआइ अजय तोमर ने बताया कि ट्रेन का संचालन अस्थायी तौर पर भीड़ नियंत्रण के लिए किया गया था, इसलिए एप पर इसका शेड्यूल नहीं दिख रहा।
रुड़की से लखनऊ के बीच इस ट्रेन के संचालन से औद्योगिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तराखंड को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली विकास की नई रेलगाड़ी है।
- संग्रह मौर्य, डीआरएम मुरादाबाद रेलमंडल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।