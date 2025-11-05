सफर अब होगा फास्ट और आरामदायक: तीन दिन बाद उत्तराखंड में दौड़ेगी वंदे भारत, लखनऊ से पहुंचेगी इस शहर

संवाद सहयोगी, जागरण, रुड़की। लंबे इंतजार के बाद रेलवे की ओर से रुड़की वासियों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। आठ नवंबर से रुड़की होकर लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होने जा रहा है। रेलवे ने इस ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित सफर का अनुभव प्रदान करेगी। साथ ही लखनऊ तक का सफर करीब सात घंटे में तय करेगी।

वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन सहारनपुर जंक्शन से लखनऊ जंक्शन के बीच किया जा रहा है। यह ट्रेन रुड़की स्टेशन से भी होकर गुजरेगी। इससे हरिद्वार और आसपास के जिलों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेन आठ नवंबर से नियमित रूप से चलेगी। जारी समय सारिणी के अनुसार, वंदे भारत रुड़की स्टेशन पर दोपहर दो बजे पहुंचेगी और लगभग 2:02 बजे लखनऊ की ओर रवाना होगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन सुबह करीब 10:30 बजे रुड़की पहुंचेगी।

ट्रेन का यह नया ठहराव यात्रियों के लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करेगा। इससे पहले रुड़की से लखनऊ जाने वाले यात्रियों को हरिद्वार या सहारनपुर तक पहुंचकर ट्रेन बदलनी पड़ती थी। उन्होंने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस में एयरलाइन जैसी सीटें, वाई-फाई, सेंसर आधारित दरवाजे, जीपीएस सूचना प्रणाली और आटोमेटिक स्लाइडिंग डोर जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। यह ट्रेन पुराने एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में लगभग दो घंटे का समय बचाएगी।