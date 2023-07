Rain in Uttarakhand: हरिद्वार में नदी में फंसी यूपी रोडवेज की बस, गले-गले आई 70 सवारियों की जान

Rain in Uttarakhand शनिवार को हरिद्वार के लालढांग में कोटा वाली नदी ऊफान पर आ गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन की सवारियों से भरी बस नदी के बीच फंस गई। वहीं हरिद्वार में सुबह से ही वर्षा हो रही है। सुबह कुछ देर को तेज वर्षा हुई उसके बाद धीमी परंतु लगातार वर्षा हो रही है। इसके चलते स्थानीय लोग जल भराव की आशंका से डर गए हैं।

