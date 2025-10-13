Uttarakhand: त्योहारों पर यात्रियों को नहीं होगी परेशानी, परिवहन निगम इस मार्ग चलाएगा अतिरिक्त बसें

संवाद सहयोगी, रुड़की। दीपावली और अन्य त्योहारों को देखते हुए उत्तराखंड रोडवेज परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए बसों के फेरे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सहित लोकल मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी ताकि त्योहारी भीड़ के बीच यात्रियों को परेशानी न हो।



रुड़की रोडवेज डिपो प्रशासन ने रूट चार्ट तैयार कर लिया है और बसों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्टेशन अधीक्षक अमिता सैनी ने बताया कि फिलहाल दिल्ली के लिए कुल 20 बसें संचालित हैं, जिनमें 16 अनुबंधित और 4 निगम की बसें शामिल हैं। त्योहारों के दौरान जैसे-जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, उसी अनुसार रोस्टर के हिसाब से बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।