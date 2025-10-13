Language
    Uttarakhand: त्योहारों पर यात्रियों को नहीं होगी परेशानी, परिवहन निगम इस मार्ग चलाएगा अतिरिक्त बसें

    By Anuj Kataria Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:52 PM (IST)

    उत्तराखंड परिवहन निगम ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। यह फैसला उन मार्गों पर लागू होगा जहाँ यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती है। निगम का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करना है। अतिरिक्त बसों के संचालन से यात्रियों को भीड़भाड़ से मुक्ति मिलेगी।

    यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक रूट चार्ट तैयार।

    संवाद सहयोगी, रुड़की। दीपावली और अन्य त्योहारों को देखते हुए उत्तराखंड रोडवेज परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए बसों के फेरे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सहित लोकल मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी ताकि त्योहारी भीड़ के बीच यात्रियों को परेशानी न हो।

    रुड़की रोडवेज डिपो प्रशासन ने रूट चार्ट तैयार कर लिया है और बसों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्टेशन अधीक्षक अमिता सैनी ने बताया कि फिलहाल दिल्ली के लिए कुल 20 बसें संचालित हैं, जिनमें 16 अनुबंधित और 4 निगम की बसें शामिल हैं। त्योहारों के दौरान जैसे-जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, उसी अनुसार रोस्टर के हिसाब से बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

    उन्होंने बताया कि दिल्ली मार्ग पर 24 बसें चलाने की तैयारी है। इसके साथ ही हरिद्वार, देहरादून और अन्य लोकल मार्गों पर भी फेरे बढ़ाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को प्रतीक्षा और भीड़भाड़ की स्थिति का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी।

    बसों की तकनीकी जांच, समयपालन और अतिरिक्त स्टाफ की ड्यूटी की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जा रही है। दीपावली के अवसर पर चालक एवं परिचालकों को विशेष प्रोत्साहन राशि भत्ता दिया जाएगा।