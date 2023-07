Haridwar News: गंगा के तेज बहाव में बहने लगा कांवड़िया, देवदूत बनकर SDRF जवान ने बचाई जान; Watch Video

हरिद्वार, एएनआई। मंगलवार से भगवान भोलेनाथ के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई। सावन के शुरू होते ही देशभर से लोग हरिद्वार जल लेने पहुंच रहे हैं। बुधवार को भी गंगा जल लेने के लिए शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे। इन्ही में से एक कांवड़िया के लिए एसडीआरएफ का जवान देवदूत बनकर आया।

दरअसल, बुधवार को एक कांवड़िया जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचा था। वह गंगा स्नान कर रहा था कि इसी दौरान वह पानी के तेज बहाव में बहने लगा। हरिद्वार के कांगड़ा ब्रिज के पास एक कांवड़िया गंगा जल लेने पहुंचा। इसी दौरान वह पानी में डूबने लगा। एसडीआरएफ के जवान ने अपनी जान पर खेलकर इसे बचाया।

इस रेस्क्यू ऑपरेशन का विडियो भी सामने आया है।

#WATCH | Uttarakhand: SDRF jawan saves a 'Kanwariya' from drowning near Kangra Bridge in Haridwar.

(Source: SDRF) pic.twitter.com/CMzH4ZlgMQ— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 5, 2023