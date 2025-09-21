Language
    UKSSSC Exam: पेपर लीक का दावा करने के आरोप पर बाबी पंवार से तीन घंटे पूछताछ, हंगामा

    By Mehtab alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:02 PM (IST)

    उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बाबी पंवार को हरिद्वार पुलिस ने हिरासत में लिया। उन पर फेसबुक पर लीक पेपर की तस्वीर पोस्ट करने का आरोप है। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस को कुछ मोबाइल नंबर मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। समर्थकों ने बाबी पंवार को हिरासत में लेने पर हंगामा किया।

    बाबी ने फेसबुक पर डाली थी कथित लीक पेपर की फोटो.

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार । उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का पेपर लीक होने का दावा करते हुए फेसबुक पर डाली गई पोस्ट को लेकर रविवार को पुलिस ने हरिद्वार में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बाबी पंवार को हिरासत में ले लिया। बाबी से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई। उनसे पूछा गया कि कथित तौर पर लीक हुआ पेपर उन्हें किसने भेजा था। सवाल-जवाब के बाद बाबी पंवार को छोड़ दिया गया।

    इस दौरान बाबी के समर्थकों और पुलिसकर्मियों के बीच नोंक-झोंक भी हुई। प्रदेश में रविवार को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से कराई जा रही भर्ती परीक्षा का लिखित पेपर था। हरिद्वार जिले के 65 परीक्षा केंद्रों पर सुबह ठीक 11 बजे पेपर शुरू हुआ। इस बीच उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बाबी पंवार ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए अपनी फेसबुक पर कथित लीक प्रश्न पत्र पोस्ट किया। जिससे हड़कंप मच गया।

    दोपहर के समय बाबी पंवार एक कार्यक्रम में शामिल होने ज्वालापुर के सैनी आश्रम पहुंचे तो ज्वालापुर व रानीपुर कोतवाली और एसओजी की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस बाबी पंवार को भेल सेक्टर चार स्थित एसओजी दफ्तर ले गई। उनके पीछे-पीछे समर्थक भी पहुंच गए।

    एएसपी ज्वालापुर जितेंद्र चौधरी, एसपी सिटी पंकज गैरोला सहित अन्य अधिकारियों ने बाबी से पूछताछ करते हुए यह जानकारी जुटाई कि परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही बाबी के वाट्सएप पर प्रश्न पत्र किसने भेजा था। सूत्र बताते हैं कि कुछ मोबाइल नंबर पुलिस को मिले हैं। देहरादून की पुलिस और एसटीएफ इन नंबरों की कुंडली खंगालते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ने में लग गई।

    करीब तीन घंटे की पूछताछ के बाद बाबी को रात करीब आठ बजे छोड़ दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि जांच में सहयोग के लिए बाबी पंवार से पूछताछ की गई थी। बाबी ने जांच में सहयोग भी दिया है।

    समर्थक बोले, सबके सामने करें पूछताछ

    हरिद्वार : बाबी पंवार को एसओजी दफ्तर ले जाने पर सैनी आश्रम से बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी पीछे-पीछे भेल रानीपुर पहुंच गए। समर्थक अंदर जाने की जिद करने लगे। पुलिस का कहना था कि बाबी से पूछताछ की जा रही है। इस पर समर्थकों का कहना था कि सबके सामने पूछताछ की जाए।

    पुलिस के सख्ती करने पर समर्थकों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। पुलिस ने बमुश्किल उन्हें शांत कराया। बाबी को रिहा करने तक समर्थक एसओजी दफ्तर के इर्द-गिर्द मौजूद रहे।