उर्मिला को अश्लील वीडियो मामले में भी जमानत, हरिद्वार से रिहाई आज!

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद अभिनेत्री उर्मिला सनावर को अश्लील वीडियो प्रसारित करने के मामले में भी कोर्ट से जमानत मिल गई।

दोनों मामलों में चार जमानती भी कोर्ट में पेश कर दिए गए। जिससे हरिद्वार जेल से शुक्रवार को उर्मिला सनावर की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, कोर्ट में तलबी मंजूर होने के चलते देहरादून पुलिस जेल से उर्मिला के बाहर निकलते ही उसे अपने साथ ले जा सकती है। माना जा रहा है कि उर्मिला को अब देहरादून जेल में रहना पड़ सकता है।

उर्मिला सनावर बीते 25 अक्टूबर से जेल में बंद सहारनपुर निवासी उर्मिला सनावर बीते 25 अक्टूबर से जेल में बंद हैं। एसीजेएम कोर्ट से तीन दिन पहले उर्मिला को जमानत मिल गई थी। लेकिन जमानती पेश नहीं किए गए थे। इस बीच देहरादून की पुलिस ने एक मुकदमे का हवाला देते हुए कोर्ट में तलबी लगाई थी। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था।

गुरुवार को जमानती पेश कर दिए गए। साथ ही उर्मिला को पिछले साल पूर्व विधायक की बेटी का कथित अश्लील वीडियो प्रसारित करने के मामले में भी कोर्ट ने जमानत दे दी। तुरंत ही कोर्ट में इस मामले के जमानती भी पेश कर दिए गए।