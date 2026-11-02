हरिद्वार कोर्ट में उर्मिला सनावर की जमानत पर सुनवाई जारी, 25 अक्टूबर से जेल में हैं बंद

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जेल में बंद अभिनेत्री उर्मिला सनावर की जमानत याचिका पर हरिद्वार एसीजेएम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फिलहाल, दोनों पक्षों की ओर से दलीलों का सिलसिला जारी है। बता दें कि ज्वालापुर के पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की बेटी की शिकायत पर रानीपुर पुलिस ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर को 25 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था।

गिरफ्तारी के बाद रात को ही पुलिस ने उर्मिला को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक टिहरी विस्थापित कॉलोनी निवासी पीड़िता ने 24 अक्टूबर की रात कोतवाली रानीपुर में शिकायत दर्ज कराई थी।