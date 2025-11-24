हरिद्वार में मां ने बेटी का डेढ़ लाख रुपये में किया सौदा, मुकदमा दर्ज
हरिद्वार में एक मां द्वारा अपनी बेटी को डेढ़ लाख रुपये में बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। सिडकुल क्षेत्र की एक युवती ने अपनी मां सहित कुछ अन्य लोगों पर दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने, अलीगढ़ के एुक युवक को डेढ़ लाख रुपये में बेचने का आरोप लगाया है। घटना चार साल पुरानी बताई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, क्षेत्र की एक युवती ने तहरीर देकर बताया कि वह अपने माता-पिता के साथ किराये के मकान में रहती है। बताया कि चार साल पहले जब वह नाबालिग थी, तब सुभाषनगर में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण के दस्तावेज और पैन कार्ड, आधार कार्ड एक दुकान से बनवाए। आरोप लगाया कि माता ने असली पिता की जगह दूसरे व्यक्ति का नाम दस्तावेजों में लिखवाया।
कागज तैयार होने के बाद उसे विशाल ठाकुर निवासी अलीगढ सासरी कौमरी उत्तर प्रदेश को डेढ लाख रुपये में बेच दिया। जिसने लगभग दो वर्ष तक पत्नी के रूप में साथ रखा। आरोप लगाया कि शराब के नशे में अवैध संबंध बनाए और मारपीट की। आरोप लगाया कि वह किसी तरह छूटकर हरिद्वार आ गई, लेकिन मां ने आरोपित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कराई।
बाद में उन्हीं फर्जी दस्तावेजों पर सिडकुल की एक कंपनी में नौकरी पर लगवा दिया। साथ काम करने वाले युवक ने मदद की और दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। आरोप लगाया कि माता और कथित पिता के साथ ही आरोपित विशाल ने मारपीट करते हुए धमकी दी। सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
