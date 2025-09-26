Language
    Uttarakhand Crime: फूफा ने किया किशोरी से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर खुलासा

    By Mehtab alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:33 PM (IST)

    हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक फूफा द्वारा नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के गर्भवती होने पर घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी फूफा के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। आरोपी की तलाश जारी है।

    रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना, मुकदमा दर्ज। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी के साथ उसके फूफा ने दुष्कर्म कर दिया। आरोप है कि फूफा ने नींद में उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के गर्भवती होने पर दुष्कर्म का पता चला। पुलिस ने आरोपित फूफा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    रानीपुर कोतवाली की वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनोहर रावत ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दी। जिसमें महिला ने बताया कि गुरुवार को अचानक उनकी 16 वर्षीय बेटी बाथरूम में गिर गई थी। उपचार के लिए उसे भूमानंद अस्पताल ज्वालापुर ले जाया गया, जहां जांच में पता चला कि वह गर्भवती है। जिससे स्वजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।

    मां ने बेटी से पूछताछ की तो उसने बताया कि नींद में रहने के दौरान उसके फूफा ताड़केश्वर निवासी डैंसो चौक सिडकुल ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोप है कि बाद में ताड़केश्वर ने गर्भपात कराने की दवाइयां भी खिलाईं। किसी को इस बारे में बताने पर धमकी दी गई थी।

    फिलहाल पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपित फूफा के खिलाफ पोक्सो एक्ट व दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक पुलिस टीम को आरोपित की तलाश में लगाया गया है।