जागरण संवाददाता, हरिद्वार । उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग अब जनता से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी जुटाएगा। सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी सोमवार को हरिद्वार स्थित डाम कोठी में जनसुनवाई करेंगे।

इस दौरान वे परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों, अभिभावकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से तथ्य और साक्ष्य एकत्र करेंगे। जनसुनवाई दोपहर एक बजे से तीन बजे तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति, जो परीक्षा से संबंधित जानकारी रखता है, आयोग के समक्ष अपनी बात रख सकेगा।