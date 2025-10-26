UKSSSC Paper Leak: जनसुनवाई सोमवार को, कोई भी व्यक्ति रख सकेगा अपनी बात
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में जांच आयोग हरिद्वार में जनसुनवाई करेगा। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी अभ्यर्थियों और अभिभावकों से तथ्य जुटाएंगे। जनसुनवाई का उद्देश्य जांच को पारदर्शी बनाना और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकना है। यह जनसुनवाई डाम कोठी में दोपहर एक बजे से तीन बजे तक आयोजित की जाएगी।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार । उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग अब जनता से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी जुटाएगा। सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी सोमवार को हरिद्वार स्थित डाम कोठी में जनसुनवाई करेंगे।
इस दौरान वे परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों, अभिभावकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से तथ्य और साक्ष्य एकत्र करेंगे। जनसुनवाई दोपहर एक बजे से तीन बजे तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति, जो परीक्षा से संबंधित जानकारी रखता है, आयोग के समक्ष अपनी बात रख सकेगा।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) दीपेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि जनसुनवाई का उद्देश्य अधिक से अधिक प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र कर जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि आयोग प्राप्त सभी तथ्यों का परीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके।
