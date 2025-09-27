UKSSSC पेपर लीक मामला, लक्सर में आरोपी खालिद के घर पहुंची एसआईटी; एक घंटे तक ली तलाशी

जासं, लक्सर। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में आरोपित खालिद मलिक के घर शनिवार सुबह एसआईटी टीम पहुंची और जांच की। इस दौरान खालिद के घर के बाहर पुलिस बल मौजूद रहा।

यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में आरोपित सुल्तानपुर कस्बा निवासी खालिद मलिक के स्वजन और उससे जुड़े लोगों पर पुलिस और प्रशासनिक टीम लगातार नजर रखे हुए हैं। टीम इस संबंध में सभी से जानकारी जुटा रही है।

बृहस्पतिवार को पुलिस और प्रशासनिक टीम आला अधिकारियों व भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीन लेकर नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर पहुंची थी। इस दौरान लोगों में चर्चा थी कि टीम खालिद मलिक के घर को ध्वस्त करने आई है। लेकिन टीम ने सुल्तानपुर कस्बे के बीच स्थित एक दुकान के बाहर पड़ी टिन शेड को जेसीबी मशीन से हटाया, जो खालिद मलिक के चाचा मुन्ना की है। उसके बाद टीम अली चौक पर पहुंची, जहां पीडब्ल्यूडी की सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया।