    UKSSSC पेपर लीक मामला, लक्सर में आरोपी खालिद के घर पहुंची एसआईटी; एक घंटे तक ली तलाशी

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:12 PM (IST)

    लक्सर में यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में एसआईटी टीम ने आरोपी खालिद के सुल्तानपुर स्थित घर पर छापा मारा। टीम ने सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक घर की तलाशी ली और 5 घंटे तक जांच-पड़ताल की। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक और स्थानीय पुलिस मौजूद रहे। टीम ने बारीकी से जांच की और सबूत जुटाने का प्रयास किया।

    पुलिस गिरफ्त में मुख्‍य आरोपित खालिद। जागरण आर्काइव

    जासं, लक्सर। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में आरोपित खालिद मलिक के घर शनिवार सुबह एसआईटी टीम पहुंची और जांच की। इस दौरान खालिद के घर के बाहर पुलिस बल मौजूद रहा।

    यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में आरोपित सुल्तानपुर कस्बा निवासी खालिद मलिक के स्वजन और उससे जुड़े लोगों पर पुलिस और प्रशासनिक टीम लगातार नजर रखे हुए हैं। टीम इस संबंध में सभी से जानकारी जुटा रही है।

    बृहस्पतिवार को पुलिस और प्रशासनिक टीम आला अधिकारियों व भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीन लेकर नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर पहुंची थी। इस दौरान लोगों में चर्चा थी कि टीम खालिद मलिक के घर को ध्वस्त करने आई है। लेकिन टीम ने सुल्तानपुर कस्बे के बीच स्थित एक दुकान के बाहर पड़ी टिन शेड को जेसीबी मशीन से हटाया, जो खालिद मलिक के चाचा मुन्ना की है। उसके बाद टीम अली चौक पर पहुंची, जहां पीडब्ल्यूडी की सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया।

    शनिवार सुबह एसआइटी टीम की एसपी देहात जया बलूनी, सीओ अंकित कंडारी, एसआइ राजेश ध्यानी, पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्सर नताशा सिंह और कोतवाली प्रभारी राजीव रोथान पुलिस बल के साथ सुल्तानपुर कस्बे स्थित खालिद मलिक के घर पहुंचे। इस दौरान टीम ने सुबह 10:00 बजे से लेकर 11:15 बजे तक मामले की जांच-पड़ताल की।

