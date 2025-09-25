उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) परीक्षा में नकल के मुख्य आरोपी खालिद की संपत्ति पर बुलडोजर चला। खालिद के कदाचार से सुल्तानपुर कस्बे में शोक की लहर है जहाँ उसके परिवार को प्रतिष्ठित माना जाता था। नकल के कारण उसकी दो बहनों की शादी टूटने की अफवाहें हैं। खालिद के कार्यों ने परिवार को अपमानित किया और कस्बे का नाम खराब किया।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपित खालिद के अतिक्रमण कर बनाए गए प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चलाया है। प्रशासन की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर दुकानों को ध्वस्त कर दिया। 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर का कुछ अंश लीक हो गया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित खालिद समेत चार पर मुकदमा दर्ज किया था।

एसटीएफ ने सुल्तानपुर निवासी आरोपित खालिद और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में गुरुवार को पुलिस व प्रशासन ने आरोपित पर बड़ी कार्रवाई की। गुरुवार शाम को एसडीएम सौरभ असवाल और एसपी देहात शेखर सुयाल पुलिस बल के साथ सुल्तानपुर पहुंचे।

इस दौरान उन्होंने आरोपित खालिद और उसके चाचा लियाकत की मुख्य मार्ग पर निर्माणाधीन दुकानों पर बुलडोजर चलाते हुए मौके पर हुए निर्माण को ध्वस्त करा दिया। इस दौरान आसपास किया गया अतिक्रमण भी हटाया गया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान यहां भीड़ लगी रही।

एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया कि सुल्तानपुर में मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हटाया गया है। यहां खालिद व उसके स्वजन ने अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। दो बहनों की शादी टूटने की चर्चाएं वहीं खालिद ने अपने परिवार ही नहीं, सुल्तानपुर कस्बे का नाम भी डुबाे दिया। जबकि उसके परिवार की गिनती प्रतिष्ठित परिवारों में होती थी। नकल मामले में फंसने के बाद उसकी दो बहनों की शादी टूटने की चर्चाएं भी बनी हुई है। सुल्तानपुर कस्बे में हर तरफ खालिद की चर्चाएं हैं। लोग उसकी करतूत पर शर्मिंदा हैं।

लक्सर का सुल्तानपुर कस्बा पिछले चार दिन से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्य आरोपित खालिद मलिक भले ही अक्सर सुल्तानपुर से बाहर रहता आ रहा है, मगर उसका जुड़ाव इसी कस्बे से है। ऐसा बताया गया है कि खालिद के दादा सरकारी सेवा में थे और लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। मगर खालिद के कारनामे से परिवार को बदनामी झेलनी पड़ी है। कस्बे में चाय की दुकान, सैलून, बस अड्डे तक हर जगह आमजन की जुबान पर भी यही चर्चाएं हैं कि एक व्यक्ति की गलती से पूरे कस्बे का नाम खराब हो रहा है। खालिद चार बहनों का भाई है।