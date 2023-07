UKPSC: हरिद्वार की पुलिस ने सहारनपुर जाकर की कार्रवाई, भर्ती घोटाले में फरार आरोपित की संपत्ति कुर्क

UKPSC Bharti Scam उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती घोटाले में फरार चल रहे सहारनपुर निवासी एक आरोपित के खिलाफ हरिद्वार पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद एक टीम ने अनिल के गांव पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई की है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी आरोपित गिरफ्तार नहीं हो पाया।

UKPSC Bharti Scam: भर्ती घोटाले में अभी तक 38 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं।

