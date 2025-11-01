रुड़की में अलग-अलग हादसे में दो की मौत, एक बाइक सवार घायल

जागरण संवाददाता, रुड़की। रुड़की में अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक बाइक सवार घायल हो गया है। पहला हादसा मंगलौर कोतवाली के अंतर्गत शुक्रवाऱ रात को हुआ। जिसमें अज्ञात वाहन क़ी चपेट में आकर बाइक सवार नसीरपुर निवासी कुणाल की मौत हो गयी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है।