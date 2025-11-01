Language
    रुड़की में अलग-अलग हादसे में दो की मौत, एक बाइक सवार घायल

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:12 PM (IST)

    रुड़की में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की दुखद मौत हो गई। एक घटना नारसन बॉर्डर के पास हुई, जहाँ एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जबकि दूसरी घटना भगवानपुर मार्ग पर हुई, जहाँ एक ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुड़की। रुड़की में अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक बाइक सवार घायल हो गया है। पहला हादसा मंगलौर कोतवाली के अंतर्गत शुक्रवाऱ रात को हुआ। जिसमें अज्ञात वाहन क़ी चपेट में आकर बाइक सवार नसीरपुर निवासी कुणाल की मौत हो गयी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है।

    दूसरा हादसा हरिद्वार रोड पर शुक्रवार की रात ढंढेरी के पास हुआ। जहां सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से बाइक की टक्कर हो गयी। हादसे में सूरज निवासी गंगा एन्क्लेव रुड़की की मौत हो गईं, जबकि बाइक सवार एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। दोनों बाइक से सिडकुल की एक फैक्ट्री से ड्यूटी करके लौट रहे थे।