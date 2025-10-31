Language
    रुड़की में दर्दनाक हादसा, डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार दो रिश्तेदारों की मौत

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:18 PM (IST)

    शुक्रवार को बुग्गावाला में एक डीसीएम ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो रिश्तेदारों की मौत हो गई। रोहित और सचिन बिहारीगढ़ से आन्नेकी जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद चालक वाहन छोड़कर भाग गया। पुलिस ने शवों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच कर रही है। दोनों मृतक मजदूरी करते थे।

    Hero Image

    डीसीएम की टक्कर लगने से बाइक सवार दो रिश्तेदारों की की मौत हो गई। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सूत्र जागरण, बुग्गावाला। शुक्रवार को बुग्गावाला गांव में एक पेट्रोल पंप के पास डीसीएम की टक्कर लगने से बाइक सवार दो रिश्तेदारों की की मौत हो गई। बाइक सवार बिहारीगढ़ से आन्नेकी गांव में जा रहे थे। हादसे के बाद आरोपित चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया है। साथ ही शव को रुड़की सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है।

    सिडकुल थाना क्षेत्र के आन्नेकी गांव निवासी रोहित (23) की बहन की शादी उप्र के जिला सहारनपुर, थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के टांडा मानसिंह गांव में हुई है। शुक्रवार को रोहित अपनी बहन के यहां पर आया था। दोपहर बाद रोहित अपनी बहन के देवर सचिन निवासी टांडा मानसिंह के साथ बाइक से आन्नेकी गांव जा रहे थे।

    बताया गया है कि जैसे ही इनकी बाइक बुग्गावाला के घेरपम्मा गांव के पास स्थित एक पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो अचानक ही सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार डीसीएम ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों ही सड़क पर गिर गये। वाहन की चपेट में आकर दोनों बुरी तरह से घायल हो गये। हादसा होते देख आसपास के ग्रामीण मौके की तरफ दौड़ पड़े। इन्हें मौके पर आता देख आरोपित चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।

    आननफानन में पुलिस ने दोनों को रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवाया। जहां पर चिकित्सकों ने दोनों की मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इनके स्वजन को सूचना दी है। दोनों ही मजदूरी का काम करते थे। बुग्गावालीा थाना प्रभारी निरीक्षक भगवान महर ने बताया कि आरोपित चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जायेगा।