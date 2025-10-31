रुड़की में दर्दनाक हादसा, डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार दो रिश्तेदारों की मौत

संवाद सूत्र जागरण, बुग्गावाला। शुक्रवार को बुग्गावाला गांव में एक पेट्रोल पंप के पास डीसीएम की टक्कर लगने से बाइक सवार दो रिश्तेदारों की की मौत हो गई। बाइक सवार बिहारीगढ़ से आन्नेकी गांव में जा रहे थे। हादसे के बाद आरोपित चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया है। साथ ही शव को रुड़की सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिडकुल थाना क्षेत्र के आन्नेकी गांव निवासी रोहित (23) की बहन की शादी उप्र के जिला सहारनपुर, थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के टांडा मानसिंह गांव में हुई है। शुक्रवार को रोहित अपनी बहन के यहां पर आया था। दोपहर बाद रोहित अपनी बहन के देवर सचिन निवासी टांडा मानसिंह के साथ बाइक से आन्नेकी गांव जा रहे थे।

बताया गया है कि जैसे ही इनकी बाइक बुग्गावाला के घेरपम्मा गांव के पास स्थित एक पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो अचानक ही सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार डीसीएम ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों ही सड़क पर गिर गये। वाहन की चपेट में आकर दोनों बुरी तरह से घायल हो गये। हादसा होते देख आसपास के ग्रामीण मौके की तरफ दौड़ पड़े। इन्हें मौके पर आता देख आरोपित चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।