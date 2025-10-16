दीपावली को लेकर रुड़की में ट्रैफिक प्लान लागू, सात दिन तक बदले रहेंगे ये रास्ते
दीपावली के मद्देनज़र रुड़की में नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है जो 24 अक्टूबर तक चलेगा। शहर के मुख्य बाजारों में चौपहिया वाहन और ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे। 16 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है और पार्किंग के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। भारी वाहनों के लिए समय निर्धारित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, रुड़की । त्योहारी सीजन में आप घर से निकल रहे है तो शहर का नया ट्रैफिक प्लान जरूर देखे। शुक्रवार से यातायात पुलिस ने शहर में नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है। यह ट्रैफिक प्लान 24 अक्टूबर तक लागू रहेगा। इस दौरान शहर के प्रमुख बाजारों समेत कई जगहों पर चौपहिया और ई-रिक्शाओं को प्रतिबंधित किया गया है। सुबह नौ बजे से लेकर रात 10 बजे तक चौपहिया वाहनों और ई-रिक्शा की नो एंट्री रहेगी शहर में 16 जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोका जायेगा। साथ ही कई जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
त्यौहारी सीजन में बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। जिससे आये दिन जाम की स्थिति बन रही है। धनतेरस से लेकर दीपावली तक बाजारों का हाल ऐसा रहता है कि लोगों का पैदल निकलना भी दूभर हो जाता है। वहीं लोग भी जगह जगह वाहन खड़ा कर देते है। इसे देखते हुए पुलिस ने इस बार धनतेरस से एक दिन पहले ही शहर का नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है। यह ट्रैफिक प्लान गुरुवार की सुबह से लागू हो जायेगा।
ट्रैफिक प्लान दीपावली के बाद 24 अक्टूबर तक लागू रहेगा। जिससे की शहर में लोगों को अवगामन में किसी तरह की परेशानी न खड़ी हो। पुलिस की तरफ से कई बाजारों को चौपहिया वाहनों और ई-रिक्शा के लिए प्रतिबंधित किया गया है। दुपहिया वाहन ही इन रास्तों से निकल सकेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया जा सकता है।
शहर के इन बाजारों और रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध
रुड़की : यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए कई जगह जीरो जोन घोषित किया गया है। कई जगहों पर चौपहिया और ई-रिक्शा को प्रतिबंधित किया गया है। इनमें एमएच तिराहा और मिलिट्री चौक से रोडवेज बसों को छोड़कर सभी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। मच्छी मोहल्ला चौक से नगर निगम पुल तक चौपहिया वाहनों और ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेगी। शेर सिंह राणा चौक, नेहरू स्टेडियम, एसडी कालेज, नया पुल और दीनदयाल गंगा ब्रिज से बीटीगंज मेन मार्केट की ओर जाने वाले वाहनों को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। सब्जी मंडी चौक, रामदयाल चौक, पंचायती धर्मशाला और इमली रोड चौक से भी मुख्य बाजार में वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। सिविल लाइन मेन बाजार की ओर आने वाले चौपहिया और ई-रिक्शा वाहनों को पटियाला लस्सी चौक, रुड़की टॉकीज और पोस्ट आफिस तिराहा तक ही आयेंगे।
16 जगहों पर लगाए गए बैरिकेडिंग
रुड़की: शहर के रुड़की टाकीज, पोस्ट आफिस तिराहा, पटियाला लस्सी चौक, प्रेम मंदिर चौक, मलकपुर चुंगी, नगर निगम पश्चिम, दीनदयाल पुल पश्चिम, नया पुल पश्चिम, नेहरू स्टेडियम टी-प्वाइंट, शेर सिंह राणा चौक, मच्छी मोहल्ला चौक, इमली चौक, पंचायती धर्मशाला, रामदयाल चौक, सब्जी मंडी चौक और रामपुर चुंगी आदि स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोका जायेगा।
इन जगहों पर होगी वाहनों की पार्किंग
शहर में नये ट्रैफिक प्लान के तहत पांच जगहों पर पार्किंग की जायेगी। इनमें चौपाटी बाजार, नया बुद्ध बाजार परिसर, डीएवी इंटर कॉलेज परिसर, नेहरू स्टेडियम और कचहरी परिसर शामिल है। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पार्किंग स्थलों पर ही वाहनों को खड़ा करके बाजार में खरीददारी करने के लिए जाये। जिससे की किसी तरह की दिक्कत पैदा न हो।
निर्धारित समय पर बाजार में दाखिल होंगे भारी वाहन
रुड़की : ट्रैफिक प्लान को लेकर पुलिस की तरफ से काफी बदलाव किया गया है। बाजारों में दुकानों पर सामान लेकर आने वाले वाहनों का समय भी पुलिस ने निर्धारित किया है। शहर के बाजारों में दुकानों पर सामान लाने और ले जाने के लिए सुबह नौ बजे से पहले और रात को दस बजे के बाद का समय निर्धारित किया गया है। नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।