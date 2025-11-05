कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार में थमे पहिए, डायवर्जन के बावजूद हाईवे से शहर तक जाम
कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई। गंगा स्नान के लिए आए भक्तों के कारण राजमार्ग से शहर तक जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डायवर्जन लागू करने के बाद भी हालात काबू में नहीं आ सके।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व पर हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। स्नानार्थियों की बढ़ती संख्या के कारण दिल्ली-हरिद्वार हाईवे और शहर की ओर आने वाले मुख्य मार्गों पर लंबा जाम लग गया। दूर-दूर तक वाहनों की कतारें लगने से हाईवे पर यातायात रेंगता हुआ चलता रहा। शहर के अंदरूनी मार्गों पर भी जाम की समस्या बनी हुई है।
हाईवे पर बहादराबाद से लेकर शांतिकुंज तक वाहन चालक लंबे जाम में फंसे रहे। सबसे अधिक जाम की स्थिति शंकराचार्य चौक, रोडिवेलवाला, लालतारों पुल, शिव मूर्ति चौक, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि क्षेत्र में जाम की स्थिति बनी रही। लोगों को इस दौरान कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है।
सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया। हरकी पैड़ी, कुशावर्त घाट, भीमगोड़ा, हरिपुरकलां और कनखल स्थित घाटों पर स्नान और पूजन-अर्चन कर श्रद्धालुओं ने परिवार के सुख-समृद्धि की कामना की। जाम के चलते कई जगहों पर वाहन चालकों को घंटों फंसे रहना पड़ा। वहीं, पैदल यात्री भी भीड़ के बीच मुश्किल से रास्ता बना पाए।
पुलिस ने लगातार मार्ग डायवर्ट कर वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से निकालने का प्रयास किया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने स्वयं हरकी पैड़ी क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्नानार्थियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने देने के निर्देश दिए।
