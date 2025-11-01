रुड़की में दो सगी बहनें समेत तीन छात्राएं स्कूल जाते समय लापता, हड़कंप
रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से दो सगी बहनों समेत तीन छात्राएं स्कूल जाते समय लापता हो गई हैं। परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और टीमें छात्राओं की तलाश में जुटी हैं। छात्राओं के लापता होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
जागरण संवाददाता, रुड़की । स्कूल जाते समय गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी तीन नाबालिग छात्राएं लापता हो गई। जिनमें से दो सगी बहनें हैं। छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मच गया। आननफानन में पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की टीमें छात्राओं की तलाश में रवाना की गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।
महिला ने बताया कि दोनों बहनें रामनगर स्थित एक स्कूल में कक्षा सात और छठी क्लास की छात्रा है। इनमें एक 14 वर्षीय व दूसरी 12 वर्ष की है। शुक्रवार सुबह दोनों बहने अपने पड़ोस में रहने वाली कक्षा सात की ही छात्रा के साथ स्कूल के लिए रवाना हुई। जब शाम तक तीनों छात्राएं घर नहीं पहुंची तो स्वजन ने तलाश शुरू की। स्कूल में जाकर देखा तो छुट़्टी हो चुकी थी।
स्वजन ने रिश्तेदारी और परिचितों के यहां पर इन्हें तलाश किया। लेकिन, कोई पता नहीं चल पाया। नाबालिग छात्रों के अपहरण से हड़कंप मच गया। इसके बाद स्वजन शाम को गंगनहर कोतवाली पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी।
गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर भंडारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में छात्रों के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीमें घर से लेकर स्कूल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। लापता छात्राओं की तलाश में पुलिस की टीमें भी रवाना की गई है। इस मामले की जांच उप निरीक्षक प्रवीण बिष्ट को सौंपी गई है।
