    रात के सन्नाटे में घर में घुसा चोर, सदमे से थम गईं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कर्मी की सांसें

    By Anuj Kataria Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:24 PM (IST)

    हरिद्वार जिले के रुड़की में एक दुखद घटना घटी। रात के सन्नाटे में एक चोर के घर में घुसने से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी को सदमा लगा, जिससे ...और पढ़ें

    Hero Image

    उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग रुड़की में सींच पर्यवेक्षक के पद पर तैनात शूरवीर सिंह तोमर की हुई मौत।

    संवाद सहयोगी, जागरण, रुड़की: रात के सन्नाटे में दीवार फांदकर घर में घुसे मोबाइल चोर की आहट ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। घबराहट में नींद से जागे सिंचाई विभाग के कर्मचारी शूरवीर सिंह तोमर को ऐसा सदमा लगा कि कुछ ही देर में उनकी सांसें थम गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह हादसा उस टूटी दीवार के कारण हुआ, जिसे बनवाने की मांग वह लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी।

    यह दर्दनाक घटना नौ दिसंबर की रात करीब 10 बजे बर्फखाना कालोनी में घटी। उप्र सिंचाई विभाग रुड़की में सींच पर्यवेक्षक के पद पर तैनात शूरवीर सिंह तोमर अपने आवास में सो रहे थे। तभी अचानक ‘चोर-चोर’ की आवाज सुनकर वह हड़बड़ाकर उठ बैठे।

    इसी दौरान एक मोबाइल चोर कालोनी की टूटी हुई दीवार फांदकर उनके आवास में कूद गया। हालांकि, पीछे-पीछे दौड़े करीब 20-25 मोहल्लेवासियों ने चोर को पकड़कर थाना गंगनहर की चौकी सौंत पुलिस के हवाले कर दिया।

    इस पूरे घटनाक्रम ने शूरवीर सिंह तोमर को भीतर तक झकझोर दिया। अत्याधिक घबराहट के चलते उन्हें हार्ट अटैक आया और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। आरएसएस से जुड़े 48-वर्षीय शूरवीर सिंह न सिर्फ एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी थे, बल्कि उप्र सिंचाई विभाग रुड़की शाखा के अध्यक्ष भी थे। उनके अचानक चले जाने से परिवार व कालोनीवासी ही नहीं, विभागीय कर्मी भी शोकग्रस्त हैं।

    स्वजन ने बताया कि बर्फखाना कालोनी की जर्जर दीवार को लेकर शूरवीर तोमर पिछले एक साल से विभागीय स्तर पर आवाज उठा रहे थे। दैनिक जागरण ने भी इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। बावजूद इसके एक जनप्रतिनिधि के हस्तक्षेप के चलते दीवार निर्माण का कार्य रोक दिया गया।

    संयोग देखिये कि जिस टूटी दीवार के पास सबसे पहला उनका आवास था, उसी रास्ते से चोर सीधे उनके घर में घुसा और यह हादसा हो गया। वह अपने पीछे पत्नी, एक बेटा जुबिन और एक बेटी को छोड़ गए हैं।

    उनके जाने से कालोनी में हर आंख नम है और सबका यही कहना है कि अगर दीवार समय पर बन जाती तो शायद ऐसा दिन न देखना पड़ता।

    इस मामले में मुख्य अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि शूरवीर सिंह के आकस्मिक निधन से पूरे विभाग में शोक की लहर है। बर्फखाना कालोनी में दीवार निर्माण के लिए तत्काल देवबंद शाखा के अधिशासी अभियंता को निर्देश दे दिए गए हैं।