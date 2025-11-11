Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने पति फहद संग दरगाह साबिर पाक में चढ़ाई चादर, अमन-चैन की मांगी दुआ

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:03 AM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर अपने पति और बेटी के साथ पिरान कलियर स्थित सूफी संत हजरत सैय्यद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक की दरगाह पहुंचीं। उन्होंने देश में अमन, भाईचारे और एकता की दुआ करते हुए चादर और फूल चढ़ाए। स्वरा ने इस स्थान को गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक बताया, जहाँ उन्हें सुकून और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। स्थानीय लोगों ने भी उनसे मुलाकात की।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रुड़की। बालीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर सोमवार देर शाम अपने पति फहद अहमद और बेटी के साथ सूफी संत हजरत सैय्यद आलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पिरान कलियर पहुंचीं।

    इस मौके पर उन्होंने दरगाह में चादर और फूल पेश कर देश में अमन, भाईचारे और एकता की दुआ मांगी। स्वरा भास्कर ने कहा कि उन्हें यहां आकर सुकून और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। दिल को चैन मिला। यह जगह हर धर्म और हर इंसान को एकता और मोहब्बत का संदेश देती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वरा ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे, मेरे पति और बेटी को यहां आने का मौका मिला। दरगाह साबिर पाक की मिट्टी में गंगा-जमुनी तहजीब और इंसानियत की खुशबू बसती है, जो पूरे देश को जोड़ती है।

    स्वरा भास्कर ने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनकी झलक पाने के लिए उत्साहित दिखाई दिए और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।