एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने पति फहद संग दरगाह साबिर पाक में चढ़ाई चादर, अमन-चैन की मांगी दुआ

जागरण संवाददाता, रुड़की। बालीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर सोमवार देर शाम अपने पति फहद अहमद और बेटी के साथ सूफी संत हजरत सैय्यद आलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पिरान कलियर पहुंचीं।

इस मौके पर उन्होंने दरगाह में चादर और फूल पेश कर देश में अमन, भाईचारे और एकता की दुआ मांगी। स्वरा भास्कर ने कहा कि उन्हें यहां आकर सुकून और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। दिल को चैन मिला। यह जगह हर धर्म और हर इंसान को एकता और मोहब्बत का संदेश देती है।