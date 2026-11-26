जागरण संवाददाता, हरिद्वार। अंकिता भंडारी प्रकरण में नार्को टेस्ट के लिए गुजरात पहुंचे पूर्व विधायक सुरेश राठौर का मेडिकल टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट में फिट आने पर ही नार्को टेस्ट कराया जा सकता है।

अंकिता भंडारी मामले में कथित वीआईपी की भूमिका काे लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मोबाइल पर बातचीत की ऑडियो क्लिप ने बीते जनवरी माह में हंगामा खड़ा कर दिया था। सियासी बवाल मचने पर प्रदेश सरकार को मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करनी पड़ी।

सीबीआई पिछले दिनों सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर से पूछताछ कर चुकी है। अब बारी-बारी से दोनों के नार्को टेस्ट होने हैं। पूर्व विधायक सुरेश राठौर नार्को टेस्ट के लिए गांधीनगर गुजरात गए हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने बताया कि नार्को टेस्ट से पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया है। जिसमें शुगर से लेकर खून और ह्रदय की कई जांच की गई हैं। रिपोर्ट में फिट आने पर उनका नार्को टेस्ट कराया जाएगा।

क्यों कराया जाता है मेडिकल? नार्को टेस्ट के लिए एनेस्थीसिया या सम्मोहन की दवाई दी जाती है। ताकि यह पता लगाया सके कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसलिए टेस्ट से यह देखने के लिए कि पहले मेडिकल इसलिए कराया जाता है कि व्यक्ति का शरीर एनेस्थीसिया या सम्मोहन दवा (जैसे सोडियम पेंटोथॉल) सहने के लिए फिट है या नहीं।

मेडिकल के आधार पर ही व्यक्ति की उम्र, वजन, लिंग और सामान्य स्वास्थ्य के हिसाब से दवा की सही मात्रा निर्धारित की जाती है। यदि व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार, बहुत अधिक उम्र का, या हृदय, श्वसन या मानसिक रूप से कमजोर है, तो दवा के गलत असर से कोमा या जान का खतरा हो सकता है, ऐसी स्थिति में टेस्ट नहीं किया जाता।