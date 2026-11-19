संवाद सहयोगी, हरिद्वार। उर्मिला सनावर की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सत्र न्यायालय में अब दो दिसंबर को सुनवाई होगी।

बुधवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन उर्मिला सनावर कोर्ट नहीं पहुंची। उर्मिला के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में बताया कि नार्को टेस्ट के चलते उर्मिला की जान को खतरा हो सकता है।

पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप

पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी की ओर से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप दर्ज कराए गए मुकदमे में उर्मिला को निचली अदालत से बेल मिल गई थी। विवेचक ने जमानत को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी।