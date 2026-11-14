अंकिता भंडारी केस: गुजरात में खुलेगा राज... उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर का होगा नार्को टेस्ट

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीवीआइपी के नाम के राजफाश को लेकर सुर्खियों में आई सहारनपुर निवासी उर्मिला सनावर के नार्को और पालीग्राफ टेस्ट का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को उर्मिला देहरादून स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश हुईं।

कोर्ट में नार्को और पालीग्राफ टेस्ट को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया।अदालत ने आदेश दिया कि उर्मिला और पूर्व विधायक सुरेश राठौर दोनों का नार्को और पालीग्राफ टेस्ट गुजरात के गांधीनगर स्थित फारेंसिक लैब में कराया जाएगा। हालांकि यह टेस्ट कब होगा, इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है।

गौरतलब है कि उर्मिला इससे पहले 23 अक्टूबर को भी सीबीआइ कोर्ट में पेश हुई थीं और नार्को टेस्ट के लिए अपनी लिखित सहमति दी थी। उन्हें 26 अक्टूबर को फिर पेश होना था, लेकिन 25 अक्टूबर को ही हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

राठौर की बेटी ने उर्मिला पर सोशल मीडिया पर अश्लील और मानहानिकारक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार को देहरादून में सीबीआइ कोर्ट में पेशी के बाद उर्मिला ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने खुद को भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता बताया और कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।