सहारनपुर में पांवधोई पर चार करोड़ की लागत से पुल निर्माण को स्वीकृति, PWD को दिया गया था प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। प्रदेश सरकार द्वारा तेजी से सड़क व पुलों के निर्माण को स्वीकृतियां दी जा रही है। यहां पांवधोई नदी पर चार करोड़ की लागत से पुल निर्माण को स्वीकृति मिली है। नगर विधायक राजीव गुंबर द्वारा इसके लिए लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव दिया था।

महानगर में ढमोला नदी पर देहरादून रोड पर लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। पुल के बनने से आवागमन में लाखों लोगों को सुविधा होगी। इसके अलावा जेल चुंगी से बेरीबाग को जोड़ने के लिए ढमोला नदी पर भी पुल को पिछले दिनों स्वीकृति मिली थी।