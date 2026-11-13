रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन बदमाशों के निशाने पर, एक ही रात में उड़ाया 960 लीटर डीजल... यूं हुआ राजफाश

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों को निशाना बनाकर उनके जनरेटर से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का नागल थाना पुलिस ने राजफाश किया है। गिरोह के सदस्य एक ही रात में नागल रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के जनरेटर से करीब 960 लीटर डीजल चोरी कर पिकअप में भरकर ले जा रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर छह आरोपितों को गुरुवार की रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के कब्जे से चोरी का 960 लीटर डीजल, 23 भरी और तीन खाली कैन तथा वारदात में इस्तेमाल पिकअप बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपितों में तीन सहारनपुर और तीन बिहार के मोतीहारी जिले के रहने वाले हैं।

पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि 12 नवंबर को नागल थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान रेलवे रोड स्थित पुल के पास हाईवे की ओर जा रही एक पिकअप को पुलिस ने रुकवाया। तलाशी लेने पर वाहन में डीजल से भरी प्लास्टिक की कैन मिलीं। पुलिस ने वाहन सवार लोगों से डीजल के दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई वैध कागजात नहीं दिखा सके। सख्ती से पूछताछ करने पर रेलवे की खड़ी ट्रेनों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का राजफाश हो गया।

पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 12 नवंबर की रात नागल रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के जनरेटर से करीब 960 लीटर डीजल चोरी किया था। इसके बाद डीजल को अलग-अलग कैन में भरकर पिकअप से ले जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपित चोरी का डीजल अब्दुल्ला के माध्यम से बेचते थे। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता था। बरामद पिकअप भी अब्दुल्ला के नाम पर पंजीकृत है। गिरोह के सदस्यों ने पूछताछ में चार-पांच दिन पहले पिलखनी में खड़ी ट्रेन के जनरेटर से करीब 180 लीटर डीजल चोरी करने की बात भी स्वीकार की है।