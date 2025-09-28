Language
    मंगेतर को वीडियो काल कर युवक ने की खुदकुशी, तीन साल पहले तय हुआ था रिश्ता

    By Mehtab alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:06 PM (IST)

    टिबड़ी में एक युवक ने मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात करते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नवीन नाम का यह युवक दोस्तों के कमरे पर पढ़ाई कर रहा था। वीडियो कॉल के दौरान फांसी लगाते देख मंगेतर ने परिजनों को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

    पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के टिबड़ी में एक युवक ने अपने मंगेतर से वीडियो काल पर बात करने के दौरान फांसी लगाकर जान दे दी। युवक पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्त के कमरे पर गया हुआ था। मंगेतर की सूचना पर स्वजन पहुंचे तो युवक का शव फांसी से लटका मिला।

    पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, टिबड़ी निवासी नवीन पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी की तैयारी कर रहे थे। घर से कुछ दूरी पर रहने वाली युवती से तीन साल पहले उनका रिश्ता तय हुआ था। टिबड़ी में ही नवीन के दो दोस्त रहते हैं। उनके कमरे पर नवीन अक्सर पढ़ाई के लिए जाते थे। रविवार को नवीन के दोनों दोस्त ड्यूटी पर चले गए। नवीन उनके कमरे पर पढ़ाई कर रहे थे।

    उसी दौरान नवीन और उनकी मंगेतर के बीच वीडियो काल पर बात हो रही थी। संदिग्ध परिस्थितियों में नवीन ने फांसी लगा ली। वीडियो काल पर नवीन को फांसी लगाते देख मंगेतर ने स्वजन को जानकारी दी। आनन-फानन में स्वजन मौके पर पहुंचे। अंदर नवीन का शव फांसी पर लटका देख उनकी चीख निकल पड़ी।

    सूचना पर रानीपुर कोतवाली के एसएसआइ मनोहर रावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। नवीन ने जिन परिस्थितियों में फांसी लगाई हुई है, उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं। एसएसआइ मनोहर रावत ने बताया कि हर पहलू पर जांच की जा रही है।