मंगेतर को वीडियो काल कर युवक ने की खुदकुशी, तीन साल पहले तय हुआ था रिश्ता

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के टिबड़ी में एक युवक ने अपने मंगेतर से वीडियो काल पर बात करने के दौरान फांसी लगाकर जान दे दी। युवक पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्त के कमरे पर गया हुआ था। मंगेतर की सूचना पर स्वजन पहुंचे तो युवक का शव फांसी से लटका मिला।

पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, टिबड़ी निवासी नवीन पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी की तैयारी कर रहे थे। घर से कुछ दूरी पर रहने वाली युवती से तीन साल पहले उनका रिश्ता तय हुआ था। टिबड़ी में ही नवीन के दो दोस्त रहते हैं। उनके कमरे पर नवीन अक्सर पढ़ाई के लिए जाते थे। रविवार को नवीन के दोनों दोस्त ड्यूटी पर चले गए। नवीन उनके कमरे पर पढ़ाई कर रहे थे।

उसी दौरान नवीन और उनकी मंगेतर के बीच वीडियो काल पर बात हो रही थी। संदिग्ध परिस्थितियों में नवीन ने फांसी लगा ली। वीडियो काल पर नवीन को फांसी लगाते देख मंगेतर ने स्वजन को जानकारी दी। आनन-फानन में स्वजन मौके पर पहुंचे। अंदर नवीन का शव फांसी पर लटका देख उनकी चीख निकल पड़ी।