प्रेमिका ने शादी से किया इनकार, युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी
एक युवक ने अपनी प्रेमिका द्वारा शादी से इनकार करने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रेम में निराशा के कारण युवक ने यह कदम उठाया। यह घटना आत्महत्या की रोकथाम के महत्व पर प्रकाश डालती है। संकट में होने पर मदद के लिए संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करने वाले खीरी उत्तर प्रदेश निवासी एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
सुसाइड नोट और सहकर्मियों से जानकारी लेने पर सामने आया है कि प्रेमिका ने शादी से इन्कार कर दिया था। इसी बात से मानसिक रूप से परेशान होकर युवक ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने स्वजन को सूचना देकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।
पुलिस के मुताबिक, रवि प्रकाश वर्मा निवासी ग्राम सैदपुर करणपुर, जनपद खीरी यहां सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करता था। उसने रावली महदूद में सुखबीर सिंह का मकान किराये पर लिया हुआ था। ऐसा बताया गया है कि युवक का सिडकुल क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करने वाली युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
कई साल के प्रेम संबंध के बाद युवती ने दीपावली के बाद शादी का वादा किया था। मगर किसी कारण से शादी पर बात नहीं बनी। सोमवार को रवि ने अपने कमरे में पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
मकान मालिक की सूचना पर सिडकुल थाने की एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाया। कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सूत्र बताते हैं कि युवक ने सुसाइड नोट में प्रेमिका से दुखी होकर जान देने की बात लिखी गई।
सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि स्वजन के आने पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। युवक की प्रेमिका से पूछताछ करते हुए हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है।
