रुड़की में कार की टक्कर लगने से स्कूटी सवार छात्र की मौत, दूसरा घायल

रूड़की में गंगनहर पटरी पर एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे एक छात्र की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। हरिद्वार यूनिवर्सिटी के छात्र सौरभ सिंह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आयुष अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, रुड़की। गंगनहर पटरी पर एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार छात्र की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। हादसे के बाद आरोपित चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया था। घायल छात्र का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस चालक की तलाश कर रही है।

पिरानकलियर क्षेत्र में हरिद्वार यूर्निवर्सिटी है। शनिवार की दोपहर को यूनिवर्सिटी के दो छात्र सौरभ सिंह निवासी नेपाल तथा आयुष निवासी बिहार कॉलेज में बीटेक के छात्र है। दोनों ही हॉस्टल में रहते है। शनिवार की दोपहर को दोनों छात्र स्कूटी से रुड़की आ रहे थे।

जैसे ही इनकी स्कूटी रुड़की-कलियर गंगनहर पटरी मार्ग पर पहुंची तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ऑॅल्टो कार ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार दोनों छात्र बुरी तरह से घायल हो गये। वहीं हादसे में स्कूटी भी क्षतिग्र्रस्त हो गई। हादसा होते देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख आरोपित चालक कार को छोड़कर फरार हो गया।