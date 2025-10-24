Language
    रेलवे उत्‍तराखंड में चलाएगा छठ स्‍पेशल ट्रेन, इस शहर से पूर्वोत्तर को होगी रवाना

    By Anuj Kataria Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:59 PM (IST)

    छठ पर्व के लिए रेलवे ने रुड़की और हरिद्वार से पूर्वोत्तर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अक्टूबर-नवंबर 2025 में चलने वाली इन ट्रेनों से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के यात्रियों को सुविधा होगी। रुड़की से गोरखपुर, सीतामढ़ी, कटिहार और हरिद्वार-रुड़की-मेरठ के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे त्योहारों में यात्रियों को राहत मिलेगी।

    छठ पर्व के लिए रुड़की-हरिद्वार से पूर्वोत्तर को चलाई स्पेशल ट्रेन। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, जागरण, रुड़की। छठ पर्व के लिए पूर्वोत्तर में चलने वाली ट्रेनों के संचालन में इस बार रेलयात्रियों को बड़ी राहत मिली है। रेलवे ने अक्टूबर-नवंबर 2025 के दौरान विभिन्न तिथियों पर रुड़की और हरिद्वार से पूर्वोत्तर की ओर कई प्रमुख ट्रेनों का संचालन सुनिश्चित किया है, इसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के रेलयात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। नए संचालन शेड्यूल के तहत नियमित ट्रेनों के अलावा पर्व विशेष एवं त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों की भी व्यवस्था की गई है।

    वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि रुड़की से गोरखपुर-सीतामढ़ी कटिहार स्पेशल ट्रेन 29 और 31 अक्टूबर को चलेगी। साथ ही, देहरादून-निजामुद्दीन-झांसी स्पेशल ट्रेन, रुड़की से 25 व 30 अक्टूबर को चलेगी। हरिद्वार-रुड़की-मेरठ स्पेशल ट्रेन 25, 26, 29 और 30 अक्टूबर को निर्धारित समय से रवाना होगी। कटिहार-अमृतसर स्पेशल ट्रेन 29 और 31 अक्टूबर निर्धारित समय से चलेगी। इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से रुड़की, हरिद्वार से रायबरेली, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, सहरसा, सिवान, रक्सौल, कटिहार, पटना, धनबाद जैसे पूर्वी राज्यों के यात्रियों को त्योहारों के दौरान सुविधा मिलेगी।