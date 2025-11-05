घर पहुंची पिता की लाश, शव देखते ही बेटे ने भी छोड़े प्राण; एक साथ निकली दो अर्थियां

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश । गंगा नगर में पिता की मृत्यु के कुछ समय बाद पुत्र ने प्राण त्याग दिए। एक साथ परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। एक साथ पिता-पुत्र की अर्थियां घर से निकली तो हर किसी की आंखे नम हो गई। पिता को बड़े पुत्र ने तो बेटे को उसके चौदह वर्षीय पुत्र ने मुखाग्नि दी।

हनुमंत पुरम गंगानगर में लेन नंबर चार निवासी 84 वर्षीय वेद प्रकाश कपूर का स्वास्थ्य पिछले एक माह से खराब चल रहा था। एम्स ऋषिकेश में उपचार के दौरान मंगलवार को उनकी मृत्यु हो गई। दोपहर करीब एक बजे उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया। पिता का पर्थिव शरीर देखकर उनका छोटा पुत्र 45 वर्षीय सचिन कपूर वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। स्वजन उसे लेकर एम्स पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। बुधवार को सचिन का शव घर लाया गया।

हनुमंतपुरम विकास मंच गंगानगर के अध्यक्ष केके सचदेवा ने बताया बताया कि पिछले एक माह से अस्पताल में भर्ती पिता की सचिन पूरी सेवा कर रहा था। पिता की मृत्यु का उसे आघात लगा और वह वहीं गिर गया। बुधवार सुबह जैसे ही पिता-पुत्र की अर्थियां एक साथ निकली तो माहौल गमगीन हो गया। एक साथ परिवार में दो लोगों की मौत से घर में कोहराम मच गया। ढांढस देने पहुंचे लोगों की आंख भी नम हो गई। वेद प्रकाश कपूर को बड़े पुत्र प्रदीप ने सचिन को उनके 14 वर्षीय बेटे कमल ने मुक्तिधाम में मुखाग्नि दी।