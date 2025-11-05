Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर पहुंची पिता की लाश, शव देखते ही बेटे ने भी छोड़े प्राण; एक साथ निकली दो अर्थियां

    By Deepak Semwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:24 PM (IST)

    ऋषिकेश के गंगा नगर में एक दुखद घटना में, एक वृद्ध पिता की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने भी प्राण त्याग दिए। पिता वेद प्रकाश कपूर के शव को घर लाने पर पुत्र सचिन कपूर बेहोश हो गए और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। बुधवार को पिता और पुत्र की अर्थियां एक साथ उठीं, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    एक महीने से अस्पताल में भर्ती पिता की मौत के बाद पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही बेहोश हुआ पुत्र। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश । गंगा नगर में पिता की मृत्यु के कुछ समय बाद पुत्र ने प्राण त्याग दिए। एक साथ परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। एक साथ पिता-पुत्र की अर्थियां घर से निकली तो हर किसी की आंखे नम हो गई। पिता को बड़े पुत्र ने तो बेटे को उसके चौदह वर्षीय पुत्र ने मुखाग्नि दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हनुमंत पुरम गंगानगर में लेन नंबर चार निवासी 84 वर्षीय वेद प्रकाश कपूर का स्वास्थ्य पिछले एक माह से खराब चल रहा था। एम्स ऋषिकेश में उपचार के दौरान मंगलवार को उनकी मृत्यु हो गई। दोपहर करीब एक बजे उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया। पिता का पर्थिव शरीर देखकर उनका छोटा पुत्र 45 वर्षीय सचिन कपूर वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। स्वजन उसे लेकर एम्स पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। बुधवार को सचिन का शव घर लाया गया।

    हनुमंतपुरम विकास मंच गंगानगर के अध्यक्ष केके सचदेवा ने बताया बताया कि पिछले एक माह से अस्पताल में भर्ती पिता की सचिन पूरी सेवा कर रहा था। पिता की मृत्यु का उसे आघात लगा और वह वहीं गिर गया। बुधवार सुबह जैसे ही पिता-पुत्र की अर्थियां एक साथ निकली तो माहौल गमगीन हो गया। एक साथ परिवार में दो लोगों की मौत से घर में कोहराम मच गया। ढांढस देने पहुंचे लोगों की आंख भी नम हो गई। वेद प्रकाश कपूर को बड़े पुत्र प्रदीप ने सचिन को उनके 14 वर्षीय बेटे कमल ने मुक्तिधाम में मुखाग्नि दी।

    सचिन अपने भाई के साथ मेडिकल कारोबार करते थे। हनुमंतपुरम विकास मंच गंगा नगर के अध्यक्ष केके सचदेवा, योगेश ब्रेजा, प्रो. वीएन गुप्ता, पीडी बिजल्वाण, लिखवार सिंह नेगी, अरुण शर्मा, हर्षित गुप्ता, प्रदीप चावला, संजीव, मकान सिंह नेगी, चंदन सिंह, संदीप विरमानी, संजय खरबंदा, सतनाम अरोड़ा, राजेंद्र, बृजपाल राणा सहित माहापौर शंभू पासवान, पार्षद प्रतिनिधि एकांत गोयल आदि ने शोक जताया।