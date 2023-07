Somvati Amavasya 2023 सोमवती अमावस्या पर धर्मनगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी है कि हरकी पैड़ी पर तिल रखने तक की जगह नहीं है। श्रद्धालुओं की भीड़ से मालवीय दीप सहित सभी स्थल खचाखच भरे हुए दिखे। वहीं व्यवस्था बनाने में पुलिसबल मुस्तैदी से तैनात है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए पुलिसकर्मी और छह कंपनी पीएसी तैनात की गई है।

Somvati Amavasya 2023: सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

HighLights -हरकी पैड़ी सहित अन्य गंगा घाटों पर जबरदस्त भीड़ -पुलिस को व्यवस्था बनाने में करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना - सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: Somvati Amavasya 2023: सोमवती अमावस्या पर धर्मनगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हरकी पैड़ी सहित अन्य गंगा घाटों पर हर हर गंगे के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। भीड़ इतनी है कि हरकी पैड़ी पर तिल रखने तक की जगह नहीं है। वहीं व्यवस्था बनाने में पुलिसबल मुस्तैदी से तैनात है। दूर तक भीड़ ही भीड़ हर हर गंगे, जय मां गंगे, का जयघोष और हरकी पैड़ी की तरफ बढ़ते श्रद्धालुओं के कदम, मन में बस एक ही आशा की हरकी पैड़ी पहुंचकर गंगा स्नान कर पुण्य कमाना है। यह नजारा सोमवती अमावस्या पर सोमवार भोर से शुरू हुए गंगा स्नान पर धर्मनगरी में देखने को मिला। उत्तरी हरिद्वार के सप्तऋषि, भूपतवाला, खड़खड़ी और मध्य हरिद्वार के लालतारो पुल, पोस्ट ऑफिस और अपर रोड पर सुबह चार बजे का ऐसा नजारा था कि मानो दूर तक भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। भीमगोड़ा बैरियर से हरकी पैड़ी जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ तो सुबह पांच बजे इतनी बढ़ी की पुलिस द्वारा कांगड़ा घाट से श्रद्धालुओं को भेजा गया, जबकि हरकी पैड़ी से आने वाले ही भीमगोड़ा बैरियर से आ सके। इसके साथ ही दोपहिया वाहनों का भी प्रवेश सुबह साढ़े चार बजे भीमगोड़ा बैरियर से बन्द कर दिया गया था। सभी स्थल खचाखच भरे बात की जाये हरकी पैड़ी की तो श्रद्धालुओं की भीड़ से मालवीय दीप सहित सभी स्थल खचाखच भरे हुए थे। गंगा स्नान कर श्रद्धालुओं को लगातार हरकी पैड़ी क्षेत्र से बाहर भेजा जा रहा था, इसके बावजूद दिन चढ़ने के साथ भीड़ कम होने की बजाए बढ़ती जा रही थी। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए पुलिसकर्मी और छह कंपनी पीएसी तैनात की गई है। आज के दिन की ये है मान्यता मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शिव पुराण में भी सोमवती अमावस्या का उल्लेख है। पुराण और उपनिषदों में बताया गया है कि सोमवार के दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ होकर जब अमावस्या का निर्माण करते हैं तो उस दिन समस्त पितरों का ध्यान पृथ्वी लोक पर होता है।

