सिडकुल ने 14 फैक्ट्रियों को जारी किया नोटिस, संतोषजनक जवाब न मिलने पर निरस्त हो सकता है आवंटन

मेहताब आलम, जागरण

हरिद्वार: औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए सिडकुल प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है। क्षेत्र में ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान की गई है, जिनका उत्पादन लंबे समय से घट रहा है या जो पूरी तरह बंद होने की स्थिति में हैं। प्रशासन ने ऐसी 14 कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र में 2,038 एकड़ में फैले हरिद्वार सिडकुल की स्थापना 2002 में हुई। नेशनल, मल्टी नेशनल कंपनियों को मिलाकर 700 से अधिक इकाइयों के साथ सिडकुल हरिद्वार प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। वर्तमान में सिडकुल में दर्जनों फैक्ट्रियां ऐसी हैं, जिनमें या तो सीमित उत्पादन हो रहा है या पिछले कुछ महीनों से मशीनें पूरी तरह बंद हैं। सिडकुल प्रबंधन ने उत्पादन कम होने का कारण जानने के साथ ही कंपनियों से कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है। इसमें कर्मचारियों की संख्या, बिक्री, बिजली खपत, उत्पादन स्तर और भविष्य की कार्ययोजना जैसी जानकारियां शामिल हैं। इन इकाइयों में अधिकांश दवा और पैकेजिंग कंपनियां शामिल हैं। सिडकुल प्रशासन का उद्देश्य है कि उत्पादन कम होने या बंद होने में कहीं कोई रुकावट आ रही हो तो उसे दूर किया जाए। ताकि फिर से उत्पादन शुरू हो और औद्योगिक गतिविधियां सुचारू हो सकें। कुछ कंपनियों ने नोटिस का जवाब देते हुए जल्द उत्पादन बढ़ाने का आवश्वासन दिया है। सिडकुल प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होने पर उद्यमियों में हलचल पैदा हो गई है।

छह महीने बाद निरस्त हो सकता है आवंटन

नियमानुसार यदि कोई औद्योगिक इकाई लगातार छह माह तक उत्पादन नहीं करती तो उसे नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाता है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो भूमि आवंटन निरस्त करना या अन्य उद्योगों को प्लाट हस्तांतरित करने जैसी कार्यवाही की जाती हैं। दरअसल, उद्योगों की निष्क्रियता न केवल रोजगार पर असर डालती है, बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक विकास को भी प्रभावित करती है। इसलिए सिडकुल प्रशासन ऐसी इकाइयों पर विशेष निगरानी रख रहा है, ताकि उत्पादन और रोजगार की गति बनी रहे।

सिडकुल प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन सुचारू रहे। ताकि औद्योगिक विकास में निरंतरता बनी रहे। युवाओं को रोजगार भी मिलता रहे। जिन कंपनियों में किसी कारणवश उत्पादन कम या बंद हो गया है, उनका नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। ताकि कहीं कोई कठिनाई हो तो उसे दूर किया जा सके। अन्यथा अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

- कमल कुमार कफल्टिया, क्षेत्रीय प्रबंधक, सिडकुल