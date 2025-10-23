बहन को प्रेमी के साथ देख भाई ने खोया आपा, लड़के ने ईंट मारकर फोड़ लिया अपना सिर

संवाद सहयोगी, जागरण, मंगलौर । हाईवे के पास बहन को प्रेमी के साथ देख भाई का पारा चढ़ गया। भाई ने बहन के प्रेमी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। प्रेमी ने गुस्से में आकर ईंट मारकर अपना सिर फोड़ लिया। इस दौरान मौके पर जमकर हंगामा हो गया। भीड़ बढ़ने पर किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनका शांतिभंग में चालान कर दिया।

बुधवार शाम मंगलौर में हाईवे पर स्थित एक बैंक के पास युवती अपने प्रेमी के साथ खड़ी हुई थी। दोनों आपस में प्यार भरी बाते कर रहे थे। इसी बीच युवती के परिचित ने उसे देख लिया। परिचित ने यह बात उसके भाई को बता दी। पहले तो युवती के भाई को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। जब परिचित ने बड़े दावे से अपनी बात सच होने की कही तो भाई मौके पर पहुंच गया। उसने कुछ देरी से बहन को एक युवक से बात करते देख लिया। देखते ही उसने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया।

युवती के भाई को देखकर प्रेमी वहां से भागने लगा। इसी बीच प्रेमी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। बहन ने प्रेमी को पिटता देख अपने भाई से उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। गुस्से में आकर प्रेमी ने ईंट उठाकर अपने सिर पर वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। यह देख मौके पर लोगों की भीड़ लग गई।