    Haridwar News: जापानी संत बाला कुंभ मुनि, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बनेंगे

    By Shailendra Prasad Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:05 AM (IST)

    जापान के संत स्वामी बाला कुंभ मुनि महाराज 14 नवंबर को निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बनेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि सभी तेरह अखाड़ों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वामी बाला कुंभ मुनि महाराज का अभिषेक होगा। महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्हें स्वामी बाला कुंभ पुरी के नाम से जाना जाएगा।

    जापान के संत स्वामी बाला कुंभ मुनि महाराज 14 नवंबर को निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बनेंगे।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जापान के संत स्वामी बाला कुंभ मुनि महाराज को शुक्रवार 14 नवंबर को निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर की पदवी प्रदान की जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि सभी तेरह अखाड़ों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी में आयोजित भव्य समारोह में स्वामी बाला कुंभ मुनि महाराज का अखाड़े के महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक किया जाएगा।

    विद्वान संत हैं महंत बाला कुंभ मुनि-श्रीमहंत रविंद्रपुरी

     

    श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि स्वामी बाला कुंभ मुनि महाराज विद्वान संत हैं और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में सनातन परंपरांओं को देश विदेश में आगे बढ़ाएंगे। महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्हें स्वामी बाला कुंभ पुरी के नाम से जाना जाएगा।

    निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रामरतन गिरी ने कहा कि पूरा विश्व सनातन धर्म संस्कृति को अपना रहा है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में स्वामी बाला कुंभ मुनि सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार को गति प्रदान करेंगे। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी, महंत राजगिरी भी मौजूद रहे।