जागरण संवाददाता, रुड़की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की 70 में से 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कई विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों के लिए आवेदन भी प्राप्त हो चुके हैं। जल्द ही पार्टी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है।

सिविल लाइंस में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल अठावले ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। उन्होंने बताया कि करीब 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की गई है। कई सीटों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी सूची पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को भेज दी गई है।