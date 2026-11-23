संसू जागरण, भगवानपुर (रुड़की)। भगवानपुर कस्बे की प्रताप कॉलोनी में चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। अज्ञात चोर घर से एक मोटरसाइकिल, सोने-चांदी के आभूषण और बच्चों की गुल्लक तक समेट ले गए।

चोरी की यह पूरी वारदात पड़ोस के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष के रिश्तेदार की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, प्रताप कॉलोनी निवासी अनिल शर्मा और उनके दो बेटे पिछले महीने हत्या के एक मामले में जेल गए थे। तब से उनके मकान पर ताला लटका हुआ था। रविवार की देर रात करीब साढ़े तीन बजे अज्ञात चोर मुख्य द्वार का ताला तोड़कर घर के भीतर दाखिल हुए।