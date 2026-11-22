जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। मेरठ-रुड़की हाईवे पर डाबका कट और योगीपुरम के बीच शनिवार देररात भीषण सड़क हादसा हो गया। नशे में धुत कार चालक ने सामने जनरेटर हाथों से खींचकर ले जा रहे दो युवकों को कुचल दिया। दोनों घायलों को पुलिस ने सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने आरोपित कार चालक को गिरफ्तार कर उसकी कार कब्जे में ले ली है। पुलिस ने शव मर्चरी पहुंचा दिया।

कंकरखेड़ा थाना की योगीपुरम चौकी प्रभारी मनोज शर्मा ने बताया कि सिंधावली गांव निवासी 37 वर्षीय शौकीन पुत्र यामीन और राहत अली पुत्र वकील शादी पार्टियों में जनरेटर लगाने का काम करते हैं। रविवार रात को भी डाबका के पास शादी समारोह में जनरेटर लेकर गए थे। आधीरात के बाद समारोह संपन्न होने पर वह पहिए लगे जनरेटर को पैदल ही खींचकर रोहटा रोड बाइपास की तरफ जा रहे थे। डाबका और योगीपुरम के बीच हाईवे पर पहुंचे, तभी बागपत बाइपास फ्लाईओवर की तरफ जा रही तेज रफ्तार कार की टक्कर दोनों युवकों से हो गई।