जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। मेरठ-रुड़की हाईवे पर पल्हेड़ा फ्लाईओवर की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर रविवार को उस समय सवाल खड़े हो गए, जब फ्लाईओवर की छत के बड़े हिस्से से मलबा भरभराकर नीचे सड़क पर गिर गया। जिस समय मलबा गिरा, वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। कई लोग इसकी चपेट में आने से बाल-बाल बचे। जहां से मलबा गिरा, वहां के सरिये साफ दिखने लगे। फ्लाईओवर के ऊपर सड़क पर भी दरार पड़ गई। सूचना पर एनएचएआइ के कर्मचारी और हाईवे आपरेशन टीम मौके पर पहुंची, जिसने ऊपर सड़क पर एक लेन को बंद कर नीचे उस जगह की घेराबंदी कर दी।

बता दें कि मेरठ-रुड़की हाईवे पर मोदीपुरम के पास स्थित पल्हेड़ा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दिसंबर-2018 में शुरू हुआ था। मई-2021 में इसे चालू किया गया। मेरठ से हरिद्वार जाने वाली सड़क पर फ्लाईओवर के तीसरे खाने के नीचे छत से बड़ा मलबे का हिस्सा रविवार को अचानक टूटकर नीचे गिर गया। उस समय फ्लाईओवर के नीचे फल और चाट पकौड़े के ठेले और कुछ लोग खड़े थे, जिनमें अफरा-तफरी मच गई। कई चपेट में आने से बाल-बाल बचे।

हैरानी की बात रही कि फ्लाईओवर के नीचे मलबा गिरने के साथ ही उसके ठीक ऊपर सड़क के हिस्से में भी दरार हो गई। सूचना मिलने पर एनएचएआइ के कर्मचारी और हाईवे आपरेशन टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जहां मलबा गिरा, वहां चारों ओर प्लास्टिक की पट्टी बांधकर उसे यातायात बाधित एरिया चिह्निंत किया गया। साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों के खड़े होने पर रोक लगा दी। सड़क पर गिरे मलबे को उठाकर एक तरफ रखा गया।