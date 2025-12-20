कोहरे ने रोकी रेल की रफ्तार, रुड़की से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट; यात्रियों को हुई परेशानी
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कोहरे के कारण रेल सेवा बाधित हुई है। रुड़की से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, रुड़की : घने कोहरे के कारण रेल संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ और रुड़की से होकर गुजरने वाली एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। घंटों की देरी और एक ट्रेन के निरस्तीकरण से सर्द मौसम में रेलयात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
शनिवार को रुड़की रेलवे स्टेशन और आसपास के रेल खंडों में घने कोहरे का असर साफ नजर आया। दृश्यता कम होने के चलते ट्रेनों की गति नियंत्रित करनी पड़ी, जिससे लंबी दूरी की कई एक्सप्रेस और रोजमर्रा की पैसेंजर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देर से पहुंचीं।
प्लेटफार्म पर यात्री परेशान रहे, ठंड में रेल का इंतजार करना मजबूरी बन गया। रुड़की से गुजरने वाली वाली प्रमुख ट्रेनों में गुवाहाटी-अमरनाथ एक्सप्रेस (15654) निर्धारित समय से करीब पांच घंटे 30 मिनट की देरी से रुड़की पहुंची।
कलिंग उत्कल एक्सप्रेस (18477) लगभग चार घंटे 30 मिनट लेट रही। दिल्ली-हरिद्वार एक्सप्रेस (14305) करीब दो घंटे 21 मिनट की देरी से चली। भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस (19272) लगभग नौ घंटे 47 मिनट की देरी से संचालित हुई। बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (19020) करीब एक घंटे 30 मिनट लेट रही।
दैनिक यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सहारनपुर-डेली पैसेंजर ट्रेन (14816) करीब एक घंटे 19 मिनट की देरी से चली, जबकि सहारनपुर-देहरादून पैसेंजर (54341) लगभग एक घंटे 10 मिनट लेट रही। अंबाला-हरिद्वार मेमू (64512) भी एक घंटे पांच मिनट की देरी से पहुंची।
कोलकाता एक्सप्रेस करीब एक घंटे 15 मिनट लेट रही। इसके अलावा सहारनपुर से लालकुंआ जाने वाली लालकुंआ एक्सप्रेस (14616) को सहारनपुर से निरस्त कर दिया गया, जिससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई। कई रेलयात्रियों को आगे की कनेक्टिंग ट्रेनों में भी दिक्कतें आईं।
वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि कोहरे के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की गति नियंत्रित की गई है।
यह भी पढ़ें- Haridwar Weather Today: तापमान में छह डिग्री की गिरावट, कोहरे और ठंड की बढ़ी रफ्तार
यह भी पढ़ें- Dehradun Weather: Weekend पर बदला मौसम का मिजाज, घना कोहरा और धुंध से बढ़ी ठिठुरन; फ्लाइट-ट्रेनों पर पड़ा असर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।