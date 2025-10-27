त्योहारी सीजन में उत्तराखंड रोडवेज की हुई बंपर कमाई, अकेले इस जिले से तीन दिनों में 25 लाख आए

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। गोवर्धन पूजा, भैय्यादूज पर रोडवेज डिपो रुड़की की बंपर कमाई हुई है। पिछले तीन दिनों में डिपो की आमदनी 25 लाख रुपये से अधिक हुई है। जिससे डिपो के साथ निगम का राजस्व भी बढ़ा है। स्टेशन अधीक्षक अमिता सैनी ने बताया कि त्योहारी सीजन में परिवहन निगम की रुड़की डिपो बस को अतिरिक्त फेरे बढ़ाए गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिसके फलस्वरूप डिपो की आमदनी में इजाफा हुआ है। गोवर्धन पूजा के दिन ही डिपो को आठ लाख से ज्यादा की आमदनी हुई है। वही भैयादूज पर आमदनी में और उछाल आया है। जो करीब नौ लाख तक पहुंच गई। वही बीते शुक्रवार की आमदनी भी आठ लाख से ज्यादा रही है। जिससे परिवहन निगम का राजस्व भी बढ़ा है।